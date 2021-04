Kanska ska hela Sverige leva

Oavsett vilka slutsatser man drar om just Joint Academy (det går inte för en lekman att avgöra vilka läkare som har rätt) så har Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne en intressant tanke om att man bör införa en myndighet eller ett medicinskt råd som prövar den här och olika andra former av tekniska hjälpmedel och självhjälp. Tribo har rätt i att om en apptjänst bekostas med allmänna medel måste det medicinska värdet granskas och kunna påvisas. Man kan inte lägga skattemedel på något som ”kanske” är bra eller låter bra. Att det allmänna köper in tjänster vars värde i bästa fall är tveksamt och i värsta fall flum och lurendrejeri är redan ett problem. Region Skåne måste dra öronen åt sig och titta på om det man betalar skattepengar för vilar på skakig vetenskaplig grund. Det är det minsta skattebetalarna kan begära att vården de betalar för är bevisad och beprövad.