Trafiken leds om när ny bro skjuts på plats

Trafik in och ut ur Malmö på Västkustvägen: För trafik som ska in och ut ur till Malmö (orange markering i kartan) kommer Västkustvägen (E6.01) att vara öppen för trafik under avstängningen. Under avstängningen kommer trafiken vara dubbelriktad på rampen, vilket innebär att den norrgående trafiken kan använda rampen för att köra på E6. Avfarten under E6 är däremot stängd.