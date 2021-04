Fågelskrämmor flyttar in på Hovdala

– Ännu en gång har vi fått ta det tunga beslutet att ställa in kortegen. Vi har avvaktat in i det sista men i det pandemiläget vi befinner oss var beslutet givet. Nu siktar vi istället mot 4 juni 2022 säger Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity och Per Nilsson, ordförande Yamaha Custom Club.