Klart: Inga nya bostäder vid Sjörröds gård

Under torsdagen var det invigning för Elgiganten, som ansluter till det nya handelsområdet vid Norra Kringelvägen, där flera butikskedjor öppnat under våren. Den förra butiken på Industrigatan, endast några hundra meter bort, hölls stängd under två dagar när det sista skulle flyttas. Men den ska tömmas helt på det som är kvar.