Smittokris på Cypern inför storhelg

Sedan slutet av februari har det totala antalet covid-19-fall i landet nästan fördubblats: från 34 000 till 62 000 på åtta veckor. Antalet nya fall per invånare under den senaste tvåveckorsperioden är nu särklassigt högst i EU, med 1 220 fall per 100 000 invånare, enligt torsdagens siffror från EU:s smittskyddsenhet (ECDC).