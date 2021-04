Tre Kronor förlorade mot Danmark

Knappt fem minuter in i matchen styrde Richard Gynge lagkamraten Emil Petterssons precisa passning in i mål och Växjö in på finalspåret. Brendan Gaunce avrundade sedan inledningsperioden genom att förvalta friläget mot Örebros målvakt Jhonas Enroth på bästa sätt – 2–0 och Växjö till synes med ena benet i finalen.