Danmark välkomnar vaccinerade skåningar

Både under morgonens presskonferens och under partiledartalet fokuserade Nooshi Dadgostar på svensk industri. Under talet konstaterar hon att "sanningen är att det var våra råvaror och klok politik som lyfte Sverige ur fattigdomen". Hon lyfter särskilt LKAB och Volvo som symboler för både jobbmöjligheter och grön klimatomställning.