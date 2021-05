Kaptenen tillbaka: ”Stolt över laget”

Tränaren Bartosz Grzelak har helt klart något på gång med en trupp som så sent som i somras sladdade i serien. Rikard Norling fick gå, Grzelak kom in och så här långt in på säsongen tar AIK – spetsat med spelare som Alexander Milosevic, Nicolas Stefanelli och Saku Ylätupa – stadiga steg i rätt riktning.