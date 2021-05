Premiär för Norra Skånes nya nyhetsbrev

Utländska medborgare som har fått två vaccindoser kan från den 1 maj resa in i Danmark, enligt den danska regeringens plan för resor in och ut ur Danmark som presenterades för ett par veckor sedan. Ett krav gäller dock – att landet som den resande kommer från klassas som antingen gult eller orange enligt Utrikesministeriet, just nu klassas Sverige som orange. Vilken typ av intyg den som är färdigvaccinerad behöver visa upp vid gränskontrollen är oklart och Justitsministeriet uppger att det kommer att presenteras på fredag.