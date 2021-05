En sevärd film i tiden

Slutbeskedet: Way Out West ställer in

Way Out West ställer in 2021 års upplaga, till följd av pandemin. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/ TT

Kultur och nöje Kultur och nöje Som en av de sista stora sommarfestivalerna ställer Way Out West in, till följd av pandemin. – Vi är trots allt bara en liten del i en större världsomspännande eländig situation, man får helt enkelt bara anpassa sig, säger Ola Broquist, grundare av festivalen och vd för Luger. Som en av de sista stora sommarfestivalerna ställer Way Out West in, till följd av pandemin.