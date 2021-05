Smet efter att ha kört på bil

En kvinna i 80-årsåldern fick vid 20.20-tiden på onsdagskvällen besök av en man som sade sig leverera en matvarubeställning. Han gick in i bostaden och började stoppa in varor, som senare visade sig vara gamla, i kylskåpet, men var även nere i kvinnans källare. Under tiden uppvisade han ett, vad hon beskrivit som, aggressivt beteende.