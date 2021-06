Filmcensur införs i Hongkong

Målet med LeoVegas var alltid att kunna erbjuda ett casino med riktigt hög kvalite där det gick att spela när som helst på dygnet. LeoVegas lanserades 2011 av inga mindre än entreprenörerna Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson. Casinot erbjuder inte enbart att man kan spela olika casinospel utan även sportsbetting. Genom åren har många fina ord sagts om online casinot och de har också fått många fina titlar såsom ‘Online Casino Operator of the Year’ (2017) och ‘Online Casino of the Year’ (2019). Det går naturligtvis att spela casinospelen via datorn men många väljer också att ladda ner appen så att man man enkelt ska kunna spela vart man än befinner sig. Appen går att ladda ner på ett klick på app store.