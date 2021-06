Italien stoppar Astravaccin för yngre

Det var för två år sedan som president Tsai Ing-wens dåvarande livvakt försökte smuggla in 9 800 cigarettlimpor, på väg hem från en officiell resa till Karibien med presidenten. Senare uppgifter från flygbolaget China Airlines visar att stora mängder tullfria cigaretter regelbundet köptes in under presidentens – som uppges ha varit ovetande om brotten – resor.