En trubadur som inte uppmärksammats nog

I november 1972 hamnade J. Geils Band och deras ”Live – Full house” av någon konstig anledning hos min lokala skivhandlare som även saluförde teveapparater och kameror. Glädjen blev inte mindre när jag cyklat hem och släppte ner pickupen på vinylen. Det blev 36 fantastiska minuter med Bostonbandet vars platta spelades in ett halvår innan inför en minst sagt entusiastisk publik på Cinderella Ballroom i Detroit. Bandets sångare, Peter Wolf, satte nivån direkt med frågan till publiken: ”Are you gonna get crazy tonight?”