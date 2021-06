IMF-chefen varnar för klyftor i återhämtningen

Totalt drog bolagsskatten 2019 in 153,4 miljarder kronor till den svenska statskassan, en ökning från 132,9 miljarder 2018, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I detta belopp räknas inkomstskatten som debiterats på alla typer av juridiska personer in. Aktiebolagen betalade 2019 in 145,5 miljarder i statlig inkomstskatt, enligt Skatteverket.