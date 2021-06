Resa i det inre och drabbande dikt

343 Industries ("Halo: Infinite"), Alpha Dog (okänt), Arkane ("Deathloop"), Bethesda Game Studios ("Starfield, "The elder scrolls 6", Compulsion Games (okänt), Double Fine Productions ("Psychonauts 2"), Id Software (okänt), Inxile Entertainment (okänt), Machinegames ("Indiana Jones"), Mojang ("Minecraft), Ninja Theory ("Senua's Sage: Hellblade 2"), Obsidian ("Grounded", "Avowed"), Playgrund Games ("Fable 4"), Rare ("Everwild", "Sea of thieves"), Roundhouse (okänt), Tango Gameworks ("Ghostwire. Tokyo"), The Coalition (okänt), The initiative ("Perfect Dark"), Turn 10 ("Forza motorsport"), Undead Labs ("State of decay 3"), World's Edge ("Age of empires 4"), Zenimax online studios ("The elder scrolls online").