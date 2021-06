Befarad sjuksköterskeflykt har hittills uteblivit

Alla regioner och vart och ett av akutsjukhusen i Region Stockholm har fått frågan om hur många sjuksköterskor som slutade under en period före pandemin, och under pandemin. Drygt hälften har svarat och trots den tunga tiden med många svårt sjuka i covid-19 ser majoriteten inte att fler sjuksköterskor har sagt upp sig under pandemin, än tidigare.