Börsen inleder veckan med nytt rekord

Spelar just nu: "It takes two" tycker jag är väldigt bra. Det blir mest PS5:an och mobilen. Lite "Resident Evil: Village" också, men det blir så intensivt. Nu under corona har jag börjat spela "Pokémon Go" igen. Jag och min fru går och raidar på kvällarna med andra vuxna. Det blir en kul grej när man ändå är ute och promenerar.