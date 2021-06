Eriksens första ord: "Jag ger inte upp"

New York Islanders, som är kända för sin ramstarka defensiv, visade sig från en av sina bästa sidor under söndagskvällen. Försvarsspelet fungerade – och målvaktssidan likaså. Dessutom fick man utdelning framåt när forwardsstjärnan Mathew Barzal rann igenom Tampa Bays försvar och sköt in 1–0 i mitten av andra perioden.