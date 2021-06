Många beslag efter insats mot barnpornografi

TT har frågat alla regioner och vart och ett av akutsjukhusen i Region Stockholm om hur många sjuksköterskor som slutade under en period före pandemin respektive under pandemin. Drygt hälften har svarat och trots den tunga tiden med många svårt sjuka i covid-19 ser majoriteten inte att fler sjuksköterskor har sagt upp sig under pandemin, än tidigare.