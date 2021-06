Omslaget vittnar om hur det låter

Men i början av 1975 kom det äntligen ett nytt alster som fick mina rock’n’roll-skor att stampa takten i lite snabbare fart. Skivan var ”Down by the jetty” med Dr Feelgood som vi grottar ner oss lite extra i denna vecka. Det var gruppens debut som spelades in föregående höst i legendariska Rockfield Studios i Wales. Dr Feelgood hade bildats fyra år tidigare i Canvey Island som ligger vid Themsen fem mil öster om London. Staden kallas också för Oil City för sina många raffinaderier.