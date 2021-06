Låt parterna förhandla

Den årliga nettovinsten för statskassan skulle uppgå till cirka 340.000 kronor per person och år. Den totala kostnaden för dagens utanförskap i Skåne län motsvarar därmed cirka 43 miljarder kronor per år. För hela Sverige uppgår kostnaden till drygt 270 miljarder per år. Det motsvarar hälften av sjukvårdens kostnader.