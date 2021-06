EU-domstolen ger Youtube rätt i copyrightstrid

– Den här lagen är bara mot pedofiler. Den här lagen säger ingenting om vuxnas sexuella läggning. Den säger bara att så länge barn är under 18 år så är all utbildning om sexuella läggningar för dem exklusivt en rättighet för deras föräldrar. Jag undrar verkligen om någon av de som kritiserar lagen verkligen har läst den, säger utrikesminister Peter Szijjarto på väg in till tisdagens EU-möte i Luxemburg.