Hus på 157 kvadratmeter från 1977 sålt i Glimåkra

– Vi har hamnat i en situation som är extremt olustig. Vi tror någonstans att vi vinner mot Polen, vi går in för att vinna varje match. Vi håller stadig kontakt med UD (utrikesdepartementet), men så som läget ser ut just nu så kommer vi inte in i Skottland utan karantän, säger Andreas Richt, grundare av Gula väggen, och på plats i S:t Petersburg för Sveriges gruppspelsmatcher.