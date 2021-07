Coronafallen ökar i Israel

I New York sköts 26 personer i 21 olika incidenter under helgen. Under våren och försommaren har skjutningarna i staden ökat med nästan 40 procent sedan samma period 2020 och på tisdagen kom New Yorks guvernör Andrew Cuomo med nya åtgärder för att bekämpa vapenvåldet i delstaten. Bland annat ska det bli enklare för offer att stämma vapentillverkare.