Hundratals gripna i tyskt Encrochat-tillslag

I Kanada finns i dag över 630 olika folkgrupper som ingår i de så kallade First Nations eller Premières Nations. Grupperna har delvis helt olika kultur och talar sammanlagt över 50 olika språk.

Utöver folkgrupperna i First Nations finns även ursprungsfolken mestiser och inuiter. Mestiser härstammar från familjer beståendes av både ursprungsfolksmedlemmar och europeiska migranter och lever i dag främst i provinsen Ontario.

