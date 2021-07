Silvana Imam gör huvudroll i relationsdrama

Yngsjömordet: Efter att Anna Månsdotters make dött inledde hon en sexuell relation med sonen Per Nilsson, då 21 år gammal. Han gifte sig så småningom med Hanna Johansdotter, men äktenskapet blev vare sig lyckligt eller långvarigt. Den 28 mars 1889 mördades hon och mor och son dömdes till döden för dådet. Anna avrättades 1890 medan Per fick sitt straff omvandlat till livstids straffarbete. Möllegården i Yngsjö by, där mordet ägde rum, finns inte längre kvar.

Bessingemordet: Den 28 november 1881 sköts bonden Ola Månsson ihjäl i sitt hem i Bessinge. Hans hustru Else Nilsdotter Åberg och deras dräng Per Pålsson Sjöstedt hade ett förhållande och hade gett Pers morbror Jakob Persson Eld från Södra Rörum i uppdrag att ta livet av honom. Alla tre dömdes till döden genom halshuggning. Else tog dock livet av sig i fängelset, medan de andra två benådades efter 26 år i fängelse. Ola Månsson är begravd på kyrkogården i Östra Sallerup. 2009 begravdes även kraniet efter Else Nilsdotter Åberg, som använts i undervisningssyfte vid Lunds universitet, här.