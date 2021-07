Filmrecension: Köttig roadtrip för generation Z

Med hits som "This town ain't big enough for the both of us" blev Sparks, med frontfigurerna och bröderna Russell och Ron Mael, ett av de stora 70-talsbanden. 2020 släppte popduon sitt 24:e studioalbum "A steady drip, drip, drip". Tidigare i år kom Edgar Wrights dokumentärfilm "The Sparks Brothers" – och här i Cannes ligger bröderna alltså bakom både idén och musiken till öppningsfilmen "Annette".