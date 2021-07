Rubensson om jakten: Vi kommer göra allt vi kan

Det sägs att segrar bygger självförtroende och då var frågan om exemplet stämde in på Hässleholms IF? Laget gjorde en grym insats i senaste omgången då man vände tremålsunderläge till vinst mot Balkan. HIF var åter i Malmö under onsdagskvällen, denna gång för att mäta krafterna med Prespa Birlik på Heleneholms Idrottsplats.