Våldsvågen i USA: 150 ihjälskjutna på en helg

I New York sköts 26 personer i 51 olika händelser under helgen. Under våren och försommaren har skjutningarna i staden ökat med nästan 40 procent sedan samma period 2020. På tisdagen utlyste New Yorks guvernör Andrew Cuomo nödläge i delstaten med anledning av vapenvåldet, och presenterade nya åtgärder. Bland annat ska det bli enklare för offer att stämma vapentillverkare, och en ny polisenhet ska bildas med uppgift att stoppa vapensmuggling till New York. Det är första gången en delstat utlyser nödläge på grund av vapenvåld.