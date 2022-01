Haveri vid Örebro flygplats – flera döda

Stöttar anhöriga

Posumgrupp på plats

Örebro kommun är på plats vid flygplatsen med posomresurser. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande och sätts in vid svåra olyckor och kriser.

– Just nu är det ren faktainsamling som gäller, vi har checklistor att följa och kommer jobba på med att samla in så mycket fakta som möjligt, säger han.

Inhyrt plan

– Örebro fallskärmsklubb hade hyrt in det från Skåne. Vanligtvis hoppar man mest fallskärm på helgerna, men nu hade de hyrt in ett plan för att hoppa mer intensivt under hela veckan, säger hon.