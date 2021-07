Gota Media köper Norra Skåne

Ett tungt täcke av sorg har lagt sig över staden efter den tragiska nyheten om de tre dödsfallen, där två av offren var barn. Under viadukten på Nilla Pihlblads väg i Tormestorp kan bilar nu passera igen efter att räddningstjänst och polisbilar blockerade trafiken under sitt arbete på platsen under onsdagen. Över vägen kör även tågen förbi igen efter det totala tågstoppet som drabbade resenärer över hela landet.