Lokala journalistiken är det som överlever

Almedalsveckan har under årens lopp varit en höjdpunkt för många politiskt intresserade. Arrangemanget har vuxit enormt och Visby har översvämmats av beslutsfattare som enligt nidbilden dricker rosévin. Förra året tvingade pandemin arrangörerna att ställa in, men i år har man i stället ställt om. Det blir en digital Almedalsvecka, men bara fyra dagar. I stället får partierna dela på dagarna, så det blir två partiledartal per dag. Utöver det tar många mötesarrangörer chansen att ordna seminarier med olika teman.