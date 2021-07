Petr vann stort – utklassade Borg

För drygt två veckor sedan kom beskedet att OS-arrangören Tokyo skulle tillåta 50 procent av arenakapaciteten, eller max 10 000 inhemska åskådare, under sommarspelen i Tokyo. Men efter att Japans huvudstad under torsdagen utlyst virusnödläge från den 12 juli till den 22 augusti, alltså under hela sommar-OS, på grund av smittspridningen av covid-19 kom vändningen.