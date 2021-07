Quiz med Batra och Kinberg Batra

Bakgrund: Debuterade med kortfilmen "Superstar: The Karen Carpenter story" 1988 – en film som via dockor skildrade sångerskan Karen Carpenters tragiska liv. Hans första långfilm "Poison" kom 1991.

Filmer i urval: "Velvet goldmine" (1998), "Far from heaven" (2002), "I'm not there" (2007), "Carol" (2015).