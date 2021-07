"Att ha något att se fram emot är underbart"

De italienska supportrarna verkar inte heller hålla med om att fotbollen hör hemma i London. Man har i stället valt att plocka upp vad The Guardian skrev efter Englands kvartsfinalseger mot Tyskland på Olympiastadion i Rom. "It's coming Rome" prydde den engelska tidningens förstasida. På Italienska flaggor i publikhavet under semifinalen mot Spanien stod "It's coming to Rome".