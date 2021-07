Biden till Putin: Stoppa cyberskurkarna

Säkerhetsrådet godkände på fredagen enhälligt en förlängning av resolutionen som tillåter humanitär hjälp att föras in i Syrien via Turkiet. Gränsövergången Bab al-Hawa är i nuläget FN:s enda väg att transportera förnödenheter till det krigshärjade landet, men utgången av säkerhetsrådets omröstning var likväl oviss. Ryssland hade hotat att lägga in veto, vilket hjälporganisationer varnat skulle drabba miljontals civila syrier.