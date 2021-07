Netflix-serien "Cursed" läggs ner

Till den här byn kommer Vasilie Sjopalovichs lilla teatersällskap för att sätta upp Friedrich Schillers tragedi Rövarbandet och hamnar snabbt i konflikt med så väl bybor som ockupationsmakten. Har de verkligen tillstånd att spela? Är det försvarbart att spela teater när det pågår ett krig? Är de helt opåverkade av allt hemskt som sker runt om? Och här kommer de där frågorna om teater och verklighet så klart in. Teatern griper in i byverkligheten och byverkligheten i teatern, liksom omgivningen vi i publiken befinner oss i gör sig påmind samtidigt som vi dras djupt in i det som händer på scen.