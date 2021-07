Vaccin obligatoriskt för att få jobba i Fiji

På presskonferensen i Moskva uttalar sig talibanerna som om de redan hade kontroll över landet, även om de uppger att de inte söker just "total kontroll". Talibanerna säger, via Shahabuddin Delawar, bland annat att alla afghaner har rätt till en utbildning som baseras på "islamisk lag och afghanska traditioner" – och att skolor och sjukhus kommer att fortsätta hålla öppet. Under talibanregimens tidigare styre 1996-2001 tilläts inte flickor över nio år att gå i skolan.