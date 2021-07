På export: Legosoldater från Colombia

2011 avslöjade The New York Times att ett flygplan med colombianska före detta soldater landat i Abu Dhabi för att ansluta sig till en armé av legosoldater som anställts av det amerikanska bolaget Blackwater för att vakta saudiska tillgångar. 2015 skrev The Times att hundratals colombianer slogs mot Huthirebeller i Jemen, direkt anställda av Förenade arabemiraten.