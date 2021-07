EM-guide: Italien–England

Finallagen är vana med att inte släppa in många mål, och det finns en klar vinnare i just den här delen av duellen. England. Det första målet som Jordan Pickford & Co släppte in kom i semifinalen mot Danmark – Mikkel Damsgaards fina frispark – och det har även varit det enda. Italien ligger på tre insläppta; Österrike, Belgien och Spanien lyckades få in varsin boll bakom målvakten Gianluigi Donnarumma.