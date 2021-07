"Starka kvartalsrapporter väntar"

Stockholmsbörsen har gått som ett spjut upp i skyn hittills i år, OMXS-index har stigit 22 procent sedan årsskiftet. Många bolag har stigit riktigt rejält. Bland bolagen som blivit vinnare i år finns till exempel Byggmax, plus 62 procent, SSAB, plus 43 procent, Skistar, plus 42 procent, Kinnevik, plus 43 procent och Investor, plus 35 procent.