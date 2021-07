Georgisk hbtq-aktivist: "Attacker varje Pride"

– Så länge man inte öppnar möjligheten för humanitär hjälp in i Tigray så kan vi få en situation som liknar den på 1980-talet, som många svenskar minns för "We are the world" och "Do they know it's Christmas" och andra insamlingar. Vi är nästan redan där. Det är faktiskt så illa igen att människor dör av svält och det kan vi inte bara låta passera utan att göra någonting, säger Ann Linde i samband med måndagens EU-utrikesministermöte i Bryssel.