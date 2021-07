Kunskapslyft krävs

Det är semestertider, en tid då alkoholkonsumtionen ökar. Det innebär förödande konsekvenser för alla de barn som bor i Skåne och som lever med en förälder som dricker för mycket. I Sverige far 320 000 barn illa av en förälders alkoholkonsumtion, enligt CAN, och alldeles för få av dessa barn får det stöd och den hjälp de behöver. Under sommarlovet, utan skolans skyddsnät, blir utsattheten extra stor för dessa barn och ungdomar som ofta saknar en närvarande och trygg vuxen.