Tre till sjukhus efter mc-olycka

För att uppnå denna nivå måste antalet coronafall per 100 000 invånare och dag i genomsnitt understiga 50 över en 14-dagarsperiod. Utvecklingen i smittspridningen ska dessutom ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor, det totala antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 ska vara under 100 – varav patienter i behov av intensivvård under 25 – och vaccinationstäckningen i befolkningen med en dos ska vara över 70 procent.