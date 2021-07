Avskalad Lena på slottskonsert

"Blackout" heter en ny tv-serie och film som paret Barack och Michelle Obamas produktionsbolag Higher Ground tillsammans med produktionsbolaget Temple Hill ska producera för Netflix. Satsningen rymmer olika historier om svarta ungdomar som finner kärleken under ett strömavbrott i New York, uppger Variety. Manus skrivs av en rad författare, däribland Angie Thomas som tidigare skrivit den uppmärksammade ungdomsromanen "The hate u give".