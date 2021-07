Inflationssiffra tynger Stockholmsbörsen

Några tydliga vinnare finns det dock under dagens handel, Ericsson lyfter 2,6 procent, bolaget släpper delårssiffror först på fredag men under morgonen kom beskedet att den finländska konkurrenten Nokia planerar att höja sin prognos för 2021, ett besked som stärker även Ericssons aktie. Bland övriga bolag med tydliga kursförändringar märks verkstadsjätten Sandvik, upp, 1,8 procent och Volvo, plus 0,9 procent.