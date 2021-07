Vinstlyft för norska DNB

Klädbolaget New Wave gör nu en omvänd vinstvarning då bolagets resultat bedöms väsentligt överstiga marknadens förväntningar. I ett pressmeddelande skriver New Wave att rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 131 miljoner kronor till 241 miljoner kronor. Även i april gjorde New Wave en omvänd vinstvarning, då gällande det första kvartalet.