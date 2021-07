50 Cent: Det gick inte att springa från mamma

– Pop Smoke (som blev skjuten till döds i ett inbrott 2020, reds anm) var min favorit och jag hjälpte till att få ut hans projekt "Shoot for the stars, aim for the moon" efter hans död. När jag slog igenom sade jag "Get rich or die tryin" och jag blev rik, men han dog. Det är samma process, och samma sak hade kunnat hända mig. Det är en del av livsstilen.