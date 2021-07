Emmas karriär går spikrakt uppåt

Svenskarna: Är fyra till antalet. Henrik Stenson gör sitt 16:e The Open, Alex Norén sitt tionde, Rikard Karlberg är med för tredje gången och Marcus Kinhult för andra. Norén får ses som det största hoppet på förhand, med bra spel i tre raka The Open och fin form. Även om Stensons meriter i The Open är imponerande med en andraplats och två tredjeplatser utöver den historiska segern 2016.